Das Liszt Festival Raiding erweitert in diesem Jahr sein musikalisches Angebot. Neben den bekannten Zyklen im Juni und Oktober dürfen sich die Besucher auf ein Barock-Jazz Festival im März, ein Oster Festival im April und Family Concerts im Dezember freuen.

RAIDING. Die Präsentation des diesjährigen Liszt Festivals in Raiding fand stilgerecht auf der Bühne des beeindruckenden Konzertsaales statt. Mit dem Saxophonisten Gerald Preinfalk und dem Pianisten Roland Batik – beide Musikgrößen von internationalem Format – wurde den anwesenden Medienvertretern auch gleich ein musikalischer Vorgeschmack auf das neu geschaffene Barock-Jazz Festivals am 19. und 20. März geboten.

Gerald Preinfalk am Saxophon mit Roland Batik am Klavier bei der Pressekonferenz in Raiding

„Franz Liszt war ein großer Improvisateur“

Intendant Eduard Kutrowatz zur Verbindung dieses neuen Formats zum Namensgeber des Festivals: „Franz Liszt war ein großer Improvisateur am Klavier. Und was Jazz-Größen können und sie auszeichnet – nämlich der improvisatorische Umgang mit dem Jazzmaterial – findet in der Barockzeit genauso statt. Gute Barock-Musiker sind heute gute Jazz-Musiker und umgekehrt.“

Gerald Preinfalk und sein Ensemble werden mit einer besonderen Bearbeitung von Vivaldis Meisterstück „Vier Jahreszeiten“ überraschen. Bei der Jazz-Matinee präsentiert Roland Batik mit Freunden seinen besonderen Stil des „österreichischen Jazz“. „Wer diese beiden Konzerte versäumt, ist selber schuld“, meint Eduard Kutrowatz.

Pressekonferenz zur Neuausrichtung des Standortes Raiding: LH Hans Peter Doskozil, Eduard und Johannes Kutrowatz

Oster Festival im April

Dieser Satz passt auch zum Oster Festival im April – ein Festivals, „das sich mit den spirituellen Aspekten von Musik und Kunst beschäftigt“, so Eduard Kutrowatz, der gemeinsam mit seinem Bruder Johannes und dem Kammerschauspieler August Schmölzer das Programm „Wege.Kreuzungen“ präsentieren werden. Der Wiener Kammerchor unter der Leitung von Michael Grohotolsky widmet sich außerdem im Programm „Seele.Hören“ einer Übersetzung der Musik in Empfindungen und ihrem emotionalen Gehalt.

Gut gelaunt: Liszt Festival-Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz und LH Hans Peter Doskozil

Family Concerts – Advent Festivals

„Eine Erweiterung, die uns für die Zukunft des Kulturbetriebs wesentlich erscheint“, so Eduard Kutrowatz, findet im Dezember 2022 statt. Das neue Format „Family Concerts – Advent Festival“ richtet sich mit Programm-Beginnzeiten um 16 Uhr speziell an Familien mit Kindern.

Das Kernstück bleiben der Juni- und Okober-Zyklus, die jedoch von zwei auf drei Wochenenden verlängert werden, betont Johannes Kutrowatz.

Die Intendanz von Eduard und Johannes Kutrowatz wurde um fünf Jahre verlängert.

Ausbau des Liszt-Zentrums

Erfreuliche Nachrichten gab es auch von LH Hans Peter Doskozil, der den Ausbau des Liszt-Zentrums ankündigte. Es ist geplant, die bauliche Erweiterung in Anlehnung an den historischen Meierhof zu konzipieren und an das bestehende Gebäude anzuschließen. Das Liszt Museum und das Konzerthaus werden durch verbindende Elemente zu einer Einheit. Mit dem Umbau sollen weitere Eventräumlichkeiten, eine größere Ausstellungsfläche, ein zusätzlicher Cateringbereich, eine großzügige Orchestergarderobe, Lagerräume und mehr Sanitäranlagen entstehen. Die Umbauphase ist für Sommer 2023 geplant und wird mit Beginn der Saison 2025 voraussichtlich abgeschlossen sein.

