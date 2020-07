BEZIRK OBERPULLENDORF. Vorige Woche besuchte Bundesministerin Karoline Edtstadler den Bezirk Oberpullendorf. Am Programm stand ein Betriebsbesuch bei der Firma FT TEC GmbH in Neutal, ein Mittagessen mit Bürgermeistern in Neckenmarkt und das Europa-Cafe mit Europagemeinderäten in Horitschon. Zum Abschluss des Tages gab es im Gemeindezentrum in Steinberg-Dörfl ein Treffen mit ÖVP-Funktionären.