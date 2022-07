OBERPULLENDORF. Die Burgenland Energie Tennis-Staatsmeisterschaften am Gelände des Sporthotel Kurz gingen am Wochenende in die letzten Runden. In einer Pressekonferenz mit viel Prominenz hielt Organisator Günter Kurz Rückschau auf die bisherigen Spiele und Ergebnisse und eröffnete das Finale.

Höhepunkt Charity Turnier

Ein Höhepunkt ist zweifellos das Charity Turnier, in dem bekannte Vertreter aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Sport sich in den Dienst der guten Sache stellen. Es folgen die letzten Spiele und die Siegerehrungen am Sonntag.

Sportlandesrat Mag. Heinrich Dorner zeigt sich über die Ausrichtung der Bewerbe in Oberpullendorf begeistert. "Neben den Special Olympics - Nationalen Spielen, den Schach-Staatsmeisterschaften oder dem Surf-Weltcup zählen die Tennis-Staatsmeisterschaften zu den absoluten Top-Highlights im Burgenland.“

Hans Niessl, ehemaliger Landeshauptmann und heutiger Präsident von Sport Austria verwies mit Stolz auf die gelebte Inklusion – denn die Rollstuhlbewerbe stehen in dieser Veranstaltung auf einer Stufe mit den Standardbewerben.

Mag. Martin Ohneberg, Präsident des Österreichischen Tennisverbandes, begeistert sich besonders für die Jugendarbeit: „Wir wollen ein großes Tennisangebot für die Jugend schaffen. Das sorgt auch für Wertschöpfung und soll den Tennissport auch für die Zukunft sichern." Auch Tennis-Ass Jürgen Melzer verfolgt die Entwicklung des Tennissports in Österreich.

Burgenland-Energie CEO Mag. Dr. Stephan Sharma freut sich, dass sein Unternehmen als Hauptsponsor auftritt: "In Oberpullendorf befindet sich aktuell die Elite des Tennissports. Die Sonne scheint, die Photovolatikanlagen lachen, wir ebenfalls", so Sharma.

35°C ersparen das Aufwärmen

Tatsächlich lachte die Sonne an diesem Sommertag bei Temperaturen um die 35°C. „Somit ersparen wir uns das Aufwärmen vor dem Spielen…“ scherzten die prominenten Teilnehmer der Charity Turniere, die Sport zum Society Event machen. Der Erlös geht diesmal an Opfer des Kriegs in der Ukraine, gab der Bürgenländische Hilfsfonds „Burgenland hilft“ bekannt.

Zum Programm:

Der Hauptbewerb für Damen und Herren begann am Freitag, dem 1. Juli. Am Samstag fanden die Semifinale in den Einzelbewerben statt, ebenso begannen ab 14 Uhr die Rollstuhlbewerbe. Die Finale der Rollstuhl Herren, die Finale der Damen und Herren sowie als Abschluss am Nachmittag die Siegerehrung aller Bewerbe stehen am Sonntag auf dem Programm.

Siehe: www.oetv.at