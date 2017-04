"Vila Mila" - mitreißende Musicalproduktion noch 2mal zu sehen!

22.04.2017, 13:46 Uhr

KUGA-Musical mit über 30 Mitwirkenden ist super Erfolg!

Die Geschichte

Langjährige Arbeit trägt Früchte

Dass man die Musical-Produktionen der KUGA nicht verpassen sollte, hat die neueste Produktion „Vila Mila“ wieder einmal bewiesen. Temporeich, witzig, mitreißend, mit deutlichem Lokalkolorit und super Musik ist sie eindeutig ein Highlight. Für Kroaten ebenso wie für Nicht-Kroaten, denn der Sprach-Mix ist wieder einmal gelungen und für alle verständlich.Die Geschichte beginnt im Zug zwischen Wien und Deutschkreutz und entbehrt schon zu Beginn mit hochmotivierten Grenzschützern nicht an Aktualität. Im Wirtshaus von „Krottendorf“ – einem kleinen burgenländisch-kroatischen Dorf, das überall zwischen Deutschkreutz und Lutzmannsburg-Frankenau liegen könnte – nimmt das Geschehen um Erbschaft, Suche nach Identität, Tradition und Moderne, „Vorzeige“-Kroaten und die Damen aus der Stadt dann seinen humorvollen und immer wieder provokativen Lauf. Alles arrangiert mit lässigen Choreografien und rund um bekannte Hits heimischer, österreichischer und internationaler Bands, bei denen die Akteure absolut überzeugend zeigen, was sie auch musikalisch zu bieten haben.In der KUGA, die heuer auch ihr 35jähriges Betehen feiert, ist die künstlerisch-musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen schon seit Jahrzehnten ein zentrales Anliegen. Und so standen nicht wenige der heute 15-30jährigen Darsteller schon im Kindergartenalter in der auf der Bühne-KUGA. Aufbau-Arbeit, die Früchte trägt. Jelka Zeichmann-Kocsis war dabei von Anfang an die treibende Kraft und hat alle bisherigen Produktionen geleitet. Auch Josko Vlasich, von dem Idee und Konzeption des aktuellen Stückes stammen, war immer kreativer Geist und Ideengeber in der KUGA. Die endgültige Konzeption der Aufführung stammt von Regisseur Peter Wagner.

Sie haben noch drei Chancen, diese einzigartige Produktion in der KUGA zu sehen, und zwar heute, Samstag 22. April um 20:00 Uhr, und kommende Woche am Samstag, 29. April um 20:00 Uhr und Sonntag, 30. April um - 15:00 Uhr.Nicht verpassen, es lohnt sich!