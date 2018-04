29.04.2018, 21:33 Uhr

Drei Spiele, drei Siege - mit dem 4:2 über ASK Klingenbach (Foto) gelang ASK Horitschon-Neo-Coach Matthias Bleyer ein Einstand nach Maß. Zum Missfallen des Unterrabnitzers Christoph Mandl, der die 4. Niederlage in Folge erlitt. Gestern (nach Redaktionsschluss) spielte der ASK Horitschon im Nachtrag gegen den SV Wimpassing.