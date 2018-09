Kollarits Josef GmbH in Stoob lud zur Hausmesse

17.09.2018, 10:35 Uhr

"Vom Zauntraum zum Traumzaun“

Das Unternehmen führt qualitativ hochwertige Alu-Zaunanlagen, Carports, Terrassendächer, Vordächer und Geländer aus Edelstahl, Doppelstabmatten, Glasschiebeanlagen und vieles mehr. Kunden und Interessierte konnten an diesen Tagen den Schaugarten in Stoob, Waldgasse 1a besichtigen und die große Produktpalette bestaunen.Als besonderes Schmankerl gab es für die Gäste einen Messe-Bonus. Bei Speis & Tank und den sommerlichen Temperaturen konnte man sich angeregt unterhalten und die Angebote in einem netten Ambiente auf sich wirken lassen.