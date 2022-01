LH Hans Peter Doskozil erhielt erstes Buch von "100 Jahre süße Tradition aus dem Burgenland".

OLBENDORF/OBERWART/PINKAFELD. Irmgard Pomper und Andi Bruckner überreichten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in der ersten Jännerwoche 2022 das erste Buch der ZWEITEN Auflage "100 Jahre süße Tradition aus dem Burgenland".

Dieser süße Beitrag rund um die Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes ist eine der vielen Publikationen, die auch über das Jubiläumsjahr hinaus bestehen bleiben. "Die erste Auflage des Kochbuchs war binnen kurzer Zeit ausverkauft. Ab Mitte Januar ist das Buch wieder im gut sortierten Buchhandel in ganz Österreich sowie bei Irmgards Süsses Handwerk und im Fotostudio Andi Bruckner zu kaufen. Mit diesem traditionellen Rezeptbuch steht einem „süßen“ 2022 nichts im Wege!", so Meisterfotograf Andi Bruckner.