OBERWART. Der diesjährige Oberwarter Christkindlmarkt wurde am Donnerstag, 19. Dezember, offiziell eröffnet. Nach dem Einzug des Christkinds gab es musikalische Darbietungen der Kindergarten- und Volksschulkinder. Am Freitag spielte Sebastian Tallian Livemusik mit seinem Weihnachtsprogramm.

Am Samstag gibt es um 16 Uhr ein Krippenspiel, danach Weihnachtslieder von Niki Kracher. Am Sonntag gibt es von 13.30 bis 14.30 Uhr das Friedenslicht beim ORF Burgenland, um 15 Uhr eine Kinder-Zaubershow und um 16 Uhr singt der 1. Burgenländische Jägerchor. Ab 17 Uhr sorgt Manuel Eberhardt für stimmungsvolle Weihnachtsmusik.