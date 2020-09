1.000. Blutspender beteiligten sich bei der Aktion in der Arbeiterkammer Oberwart.

OBERWART. Bereits zum 13. Mal wurde in der Arbeiterkammer in Oberwart Blut gespendet. Schon traditionell geht Anfang September in den Räumlichkeiten der Arbeiterkammer und des ÖGB Oberwart die Blutspendeaktion des Roten Kreuzes über die Bühne.

Bei der diesjährigen Aktion konnte AK-Organisator Manfred Pimperl den 1.000. Spender begrüßen. Ihm wurde genauso wie der 999. und der 1.001. Spenderin mit einem kleinen Geschenk gedankt.

„Wir wollen mit dieser Aktion den Südburgenländern direkt vor Ort und ohne große Anfahrtszeit die Möglichkeit zur Blutspende geben. Ich bin sehr froh darüber, dass 91 Blutspender vor Ort waren und möchte mich jedem einzelnen dafür bedanken“, honoriert Pimperl das Engagement der Blutspender.