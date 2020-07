Die Feuerwehr Unterkohlstätten unterstützt "Fight Cancer Österreich" mit 1.300 Euro.

UNTERKOHLSTÄTTEN. "Es gibt sie eben doch! Die wahrhaftigen Helden! Und manche von ihnen tragen in ihrer Freizeit auch noch freiwillig Uniform!", betont MArco Antonio Stipsits, Obmann von "Fight Cancer Österreich".

Egal zu welcher Zeit, ob es stürmt, schneit oder auch bei sängender Hitze, um unsagbar wertvolle Hilfe in echten Notsituationen zu leisten, sind die Feuerwehren stets zur Stelle und dem "Nächsten zur Wehr".

1.300 Euro vom "Friedenslicht"

So auch die Feuerwehr Unterkohlstätten, die jedes Jahr anlässlich der Friedenslichtaktion für wohltätige Zwecke sammelt. In diesem Jahr kam die Spende dem Verein "Fight Cancer Österreich" zugute. Am Freitag übergaben Vertreter der Feuerwehr Unterkohlstätten den Spendenbetrag an Marco Stipsits.

"Wir bedanken uns bei Martin, Reinhard, Andreas und auch allen anderen beteiligten Herzensmenschen für dieses vorbildliche Engagement! Und zwar auf das Allerherzlichste! Wie immer wird jeder einzelne Euro 1:1 für jene Menschen aufgewendet, welche unsere Unterstützung aufgrund einer Krebserkrankung ganz ganz dringend brauchen!", so Stipsits.