OBERWART. Am Donnerstag, 23. Juli, fanden sich wieder 535 freiwillige Lebensretter im Rotkreuz Schulungszentrum Süd in Oberwart ein, um sich typisieren zu lassen, um Lisa Schuh oder anderen Betroffenen vielleicht das Leben zu retten!

"In Summe waren es nunmehr 1.240 Personen. Wir danken recht herzlich für die Bereitschaft und auch ein großes Danne an alle freiwilligen Helfer!", so die beiden Familien Schuh und Kemmer, die gemeinsam mit der Leukämiehilfe Österreich, die diese Typisierungsaktion für Stammzellenspender organisierten.