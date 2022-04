Schülerinnen der HLW Pinkafeld spenden an die Österreichische Krebshilfe.

PINKAFELD/OBERSCHÜTZEN. Im Zuge der Diplomarbeit “Leistungssport aus verschiedenen Perspektiven mit Fokus auf Lauf- und Radsport“ organisierten die Maturantinnen Anna Hofstädter, Isabell Kampusch, Carla Jany und Amra Gojak von der HLW Pinkafeld mit Schülern und Schülerinnen aus der Sportmittelschule Oberschützen ein schulübergreifendes Projekt in Form einer Spendenaktion an die Krebshilfe.

Durch die Hilfe der SMS Oberschützen, Mitschülern aus der HLW Pinkafeld und deren Verwandten konnte ein stolzer Spendenbetrag von 600 Euro an die Österreichische Krebshilfe gespendet werden.