Eine abwechslungsreiche Ferienbetreuung gab es für die Volksschüler in Hannersdorf.

HANNERSDORF. Der Kindergarten in Hannersdorf hatte im Juli geöffnet. Dieser wird ab September alterserweitert geführt.

Parallel dazu gab es für die Volksschüler im Sommer eine abwechslungsreiche Ferienbetreuung. "Es gab einen Besuch am Bauernhof, am Badesee, bei der Feuerwehr und auch am Hannersberg. Die Kinder bauten gemeinsam mit Klienten von pro mente Insektenhotels, fertigten zudem Tonarbeiten an, erkundeten die Natur und bemalten die Müllcontainer beim See", fasst Bgm. Gerhard Klepits zusammen.