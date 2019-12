U16-Gunners Girls sind Meister



Das U16-Team der Gunners Girls holte ohne eine einzige Niederlage den Österreichischen Meistertitel. Das Final Four-Turnier fand in der Sporthalle Oberwart statt.

Dreisprachiges Pflegeheim für Schandorf



Insgesamt 8,5 Millionen Euro werden in das geplante dreisprachige Pflegeheim mit 60 Betten in Schandorf investiert. Als Bauträger wird die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft fungieren.

Fünf Kery-Preisträger im Bezirk



Von den 13 Preisträgern des Theodor Kery-Preises kamen fünf aus dem Bezirk - der FC Südburgenland, die Uhrenstube Aschau, das Onkologieteam des KH Oberwart, Landvermesser Ehrlich und Michael Wachter.

70 Jahre SOS-Kinderdorf



Mit einer großen Feier beging das SOS-Kinderdorf Pinkafeld das 70-jährige SOS-Kinderdorf Jubiläum. 2019 betreut das Team in Pinkafeld rund 260 Kinder in verschiedenen Einrichtungsformen.

Zwei Siege für Grafenschachen



Beim Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Litzelsdorf holten die Floriani aus Grafenschachen den Sieg in der Kategorie Bronze und Silber. In der Kategorie Bronze B siegte die FF Schreibersdorf.

