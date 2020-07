PINKAFELD. Im November 2020 finden in Salzburg die Österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe „AustrianSkills 2020“ statt. Mit dabei werden auch Niklas Brückler und Michael Mussy von der Abteilung für Elektronik und Technische Informatik der HTL Pinkafeld sein.

Niklas und Michael sind zwei besonders talentierte HTL-Nachwuchstechniker, die ihre schulisch herzeigbaren Leistungen mit einer erfolgreichen Teilnahme bei den heurigen Berufe-Staatsmeisterschaften in der Kategorie „Elektronik“ krönen wollen. Dafür investieren sie bereits jetzt sehr viel Zeit und bereiten sich in den Sommermonaten intensiv auf die Teilnahme als Vertreter des Burgenlands vor. Unterstützt werden sie dabei u.a. von Elektronik-Abteilungsvorstand Karlheinz Oswald, der das Training gemeinsam mit seinen Lehrern koordiniert und den Schülern hilft, ihre diesbezüglichen „Skills“, also die Fähigkeiten und Kompetenzen zu verbessern und auf Wettkampfniveau zu bringen.

„Medallion for Excellence“ bei WorldSkills 2019 in Kazan

Bereits im August 2019 waren zwei Schüler der HTL Pinkafeld, Alexander Kappler und Leo Moser, mit dem Team Austria bei den WorldSkills 2019 in Kazan mit dabei und konnten dort durch ihre ausgezeichneten Leistungen eine „Medallion for Excellence“ für Österreich erringen.

SkillsAustria koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich die Österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills) der Berufe, deren Sieger Österreich bei EuroSkills und WorldSkills vertreten. Darüber hinaus ist SkillsAustria u.a. für die Entsendung des Team Austria zu den internationalen Berufswettbewerben verantwortlich. Die Wettbewerbe in den einzelnen Berufen sind auch als ein Wettstreit der Berufsbildungssysteme zu sehen.