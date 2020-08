Mehr als 200 Kindern nahmen am zweiwöchigen Sommercamp in Rechnitz teil.

RECHNITZ. Der Verein ASKÖ Mit BiSS zur Kultur in Rechnitz veranstaltet nun zum dritten Mal in Folge die Sommercamps in Rechnitz. Wie im Vorjahr fanden heuer das dreitägige Kurz- und das fünftägige Sommercamp statt.

Über 200 Kinder nahmen in den beiden Wochen an diversen Kursen teil – neben altbewährten Workshops wie Kochen und Forschen&Entdecken fanden heuer neue Kurse wie Erste Hilfe und Try Out statt, indem es um das Ausprobieren von Sportarten ging.

Großer Anklang

Trotz erschwerter Bedingungen fanden die Camps wie in den letzten Jahren einen großen Anklang. Mit einem stetig wachsenden Team aus Pädagogen zählt das Sommercamp dieses Vereins zu den stärksten im Südburgenland und wurde aufgrund dessen mit dem Titel Beste Ferienbetreuung 2019 geehrt.