Die Handelsakademie (HAK) Oberwart ermöglicht den Abschluss erstmals in Österreich in Form einer Online-Ausbildung, das Kolleg ist kostenlos.



OBERWART. Als erste Schule Österreichs die Handelsakademie Oberwart den HAK-Abschluss online zu absolvieren. Die Ausbildung dauert vier Semester, orientiert sich an nationalen und europäischen Standards der Berufsbildung und ist zur Gänze kostenlos. Start des HAK-Fernkollegs ist im September 2022. Es richtet sich an Personen mit Reifeprüfung, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung, die sich für ihren beruflichen Weg vor allem im kaufmännischen Bereich auf Basis eines praxisorientierten Studienplanes ortsunabhängig qualifizieren möchten.

Kernbereiche der Wirtschaft

Der praxisorientierte Studienplan umfasst Betriebswirtschaft, Unternehmensrechnung, Business Training inkl. Übungsfirma, Projektmanagement, Wirtschaftsinformatik, Informations- und Officemanagement, Recht, Volkswirtschaft sowie Business English. Es gibt keine Aufnahmeprüfung. Zusätzlich kann das FIRI – Zertifikat (Finanz- und Risikomanagement) erworben werden.

Freuen sich über den neuen innovativen Lehrgang: Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, Bildungslandesrätin Daniela Winkler und HAK Oberwart Direktor Andreas Lonayi.

Basis für weiteren Berufsweg

Diese Ausbildung sei für das Burgenland ein Riesenvorteil, sagt Bildungslandesrätin Daniela Winkler bei der Vorstellung des Fernkollegs: „Stete Weiterbildung ist in der Arbeitswelt das Um und Auf. Eine kaufmännische Ausbildung, wie ab Herbst 2022 das HAK Fernkolleg der HAK Oberwart, ist eine gute Basis für den weiteren Berufsweg. Wir arbeiten ständig daran, unseren jungen Menschen neue Bildungsmöglichkeiten zu bieten, mit unterschiedlichsten Schwerpunkten."

Ausbildung ist kostenlos

„Die komplette Ausbildung ist kostenlos. Es fallen keine Studiengebühren an und es wird auch das Unterrichtsmaterial kostenlos im Rahmen der Schulbuchaktion zur Verfügung gestellt“, erklärt der Direktor der HAK Oberwart, Andreas Lonayi. Der Unterricht findet zur Gänze digital online statt. „Es wird auch eine Mediathek eingerichtet. Drei Mal in der Woche wird es einen Life-Online-Unterricht geben. Wird eine Unterrichtseinheit verpasst, kann dieser jederzeit in der Mediathek abgerufen und nachgeholt werden. Das ermöglicht maximale Flexibilität bei der berufsbegleitenden Ausbildung“, erklärt Lonayi.

Lernplattform LMS.at

Stattfinden wird das Online-Kolleg über die Lern- und Kollaborationsplattform „LMS.at“ (Lernen mit System). „Die Plattform LMS.at ist im Burgenland entwickelt worden. Wir sind in Österreich Vorreiter beim der digitalen Online-Unterricht. Unsere Schulleiterinnen und Schulleiter, Pädagoginnen und Pädagogen haben sehr viel Erfahrung und Praxis auf diesem Gebiet. Deshalb ist das Burgenland prädestiniert dafür, als erstes Bundesland in Österreich dieses Angebot zu bieten“, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

Eine Anmeldung zum HAK Fernkolleg ist ab sofort auf www.hak-fernkolleg.at möglich.