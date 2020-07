OBERWART. Im Feuerwehrhaus fand der Wissenstest der Jugendfeuerwehr für den Feuerwehrabschnitt V des Bezirks Oberwart statt.

Trotz der Corona-Phase waren viele Jung-Florianis bereit, sich dem Test in mehreren Stufen zu stellen. Einige praktische Stationen mussten aufgrund der Corona-Maßnahmen in abgeänderter Form durchgeführt werden. Sechs Jugendliche von der Stadtfeuerwehr gingen an den Start und konnten ihre Abzeichen in der jeweiligen Stufe entgegennehmen.