Die Kinderkrippe Pinkafeld hat mit Andrea Fleck nun eine Top ausgebildete Leiterin.

PINKAFELD. Die Leiterin der Städtischen Kinderkrippe in Pinkafeld, Andrea Fleck, hat berufsbegleitend das Studium der Elementarpädagogik an der PH Eisenstadt mit dem akademischen Grad Bachelor of Education (BEd) absolviert.

Bürgermeister Kurt Maczek und der stellvertretende Amtsleiter Hans Peter Heinerer gratulieren Frau Fleck zu ihrer besonderen Leistung und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg. „Gut qualifiziertes Personal ist wichtig für unsere Gesellschaft und ganz besonders für unsere Kleinsten, damit sie die beste Grundlage für ihre Entwicklung und ihren Werdegang vermittelt bekommen“, betont Maczek. Die Kolleginnen aus der Kindergrippe Pinkafeld schließen sich den Glückwünschen an.