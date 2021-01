BEZIRK OBERWART. Nach dem ersten großen Transport an Hilfsgütern für die Erdbebenopfer in Kroatien startet ein weiterer Konvoi aus Unterwart und Pinkafeld am 21. Jänner 2021 in die Erdbebenregion. "Wir fahren Donnerstagfrüh mit der gleichen Mannschaft mit diversen Hilfsgütern (Essen, Hygieneartikel, Winterbekleidung, usw.) in betroffene Region. Organisatoren sind diesmal Marijana Klopotan, Günter Heilig, Michael Binder, Kurt Danzel, Gerhard Kreutzer und Zoran Scevic", berichtet Marijana Klopotan.

Hilfsaktion auch im Bezirk Oberwart organisiert