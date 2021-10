Seit dem 1. Oktober ist Anna Schweitzer als neue Pflegedienstleitung im Haus St. Vinzenz tätig.

PINKAFELD. Nach 22 Jahren gibt es im Haus St. Vinzenz eine neue Pflegedienstleitung. Die langjährige Pflegedienstleitung Margarete Plank verabschiedet sich in die Pensionierung. Die neue Aufgabe übernimmt Anna Schweitzer.



Neue Herausforderung

Schon seit 2016, nach dem Abschluss des Bachelorstudiums der Gesundheits- und Krankenpflege, begann sie im Haus St. Vinzenz als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson zu arbeiten. 2019 übernahm sie die Tätigkeit der Wohnbereichsleitung. Nun entschied sie sich für eine neue Aufgabe als Pflegedienstleitung. „Ich habe mich für diese Aufgabe entschieden, da ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite. Die Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch An- und Zugehörige der Bewohnerinnen und Bewohner bereitet mir große Freude. In meiner Tätigkeit als Pflegedienstleitung kann ich jeden einzelnen davon ein Stück in seinem Leben begleiten und gemeinsame Wege gehen. ‚Liebe sei Tat‘, wie der heilige Vinzenz von Paul bereits sagte, hat für mich dabei eine große Bedeutung. Die unterschiedlichen Aufgaben, die Menschen und die Abwechslung haben mich dazu gebracht, die Aufgabe der Pflegedienstleitung zu übernehmen. Jeden Tag auf´s neue gefordert zu sein macht für mich meine neue Tätigkeit besonders spannend“, erzählt die neue Pflegedienstleitung Anna Schweitzer.

Viele Höhepunkte

In den 22 Jahren erlebte die langjährige Pflegedienstleitung Margarete Plank viele Höhepunkte: „Mit der Übernahme der Heimleitung durch Josef Berghofer begann ein Innovationsschub für das Pflegeheim. Das Haus wurde vollkommen Um- und neugebaut, mit der Implementierung der Kurzzeit-Pflege, des Tageszentrum und dem Bau des Betreuten Wohnens, wurden vielfältige Angebote für die Bevölkerung in Pinkafeld und Umgebung geschaffen. Mit der Integration der Montesorischule und der Kinderkrippe ist ein modernes Generationenhaus entstanden. Die gute Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war mir ein besonderes Anliegen. Durch die hohe fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es möglich Menschen mit schweren Krankheitsbildern zu betreuen.“

Vertrauensvolle Teamwork

Die Implementierung von EQalin (Qualitätsmanagementsystem für Alten- und Pflegeheime) und NQZ (Nationales Qualitätszertifikat) sind wesentliche Indikatoren für den guten Ruf des Haus St. Vinzenz. „Das hausintern sehr vertrauensvolle Teamwork mit der Geschäftsführung, den Bereichsleitungen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren etwas Besonderes, dass ich nicht unerwähnt lassen möchte! Die gute Zusammenarbeit mit der Krankenpflegeschule Oberwart, FH Pinkafeld, SOB- Pinkafeld, und vielen anderen Bildungsträgern lässt uns aus einer Vielzahl von Praktikantinnen und Praktikanten die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser Haus rekrutieren. Die gute ärztliche Versorgung unserer Bewohnerinnen und Bewohner durch die Hausärzte in Pinkafeld und Riedlingsdorf sind ein sehr wesentliches Qualitätskriterium für die Pflege und Betreuung der Menschen im Haus St. Vinzenz. Durch die vielen Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Angehörigen und Freunden unserer Bewohnerinnen und Bewohner haben wir, so glaube ich, ein gutes Miteinander leben können“, so Margarete Plank.

Schwere Zeiten

Aber natürlich auch schwierigere Momente prägten die Zeit als Pflegedienstleitung: „Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie in Österreich und auch in den Pflegeheimen zu einer ernsten Bedrohung für die Menschen wurde, war unser oberstes Gebot, alle bestmöglich zu Schützen und Erkrankungen zu verhindern. Die erschwerten Bedingungen und der Arbeitsaufwand für die Pflegemitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren enorm. Die Erkrankung von Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Oktober 2020 war die schwierigste Zeit meines Berufslebens. Die Isolierung der Bewohnerinnen und Bewohner und den Pflegedienst in dieser Zeit aufrecht zu erhalten, war nur durch den übermenschlichen Einsatz und Zusammenhalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich! In dieser Zeit konnten wir auch auf die Unterstützung ehemaliger Mitarbeiterinnen zurückgreifen, dass zeigt von einer großen Verbundenheit mit dem Haus St. Vinzenz. Leider sind auch Bewohnerinnen und Bewohner daran verstorben. Die Besuchsverbote für die Angehörigen unserer Bewohnerinnen und Bewohner waren schwer zu verkraften und sind nicht immer auf Verständnis gestoßen. Trotz allem haben wir versucht durch Telefonate, Skypen, Besucherzonen usw. die Kontakte immer zu ermöglichen.“

Im September 2020 wurde Geschäftsführer Herr Berghofer Josef ganz plötzlich und unvorhersehbar aus dem Leben gerissen. „Sein Ableben war für uns im Haus St. Vinzenz ein besonders schwerer Verlust. Sein Wirken für das Haus St. Vinzenz war außergewöhnlich und prägend für alle die mit ihm ein Stück seines Weges gehen durften“, beschreibt Margarete Plank die schwere Zeit.

Gemeinsamer Weg mit Mitarbeitern

Die neue Pflegedienstleitung Anna Schweitzer freut sich auf die neue Zeit: „Ganz nach dem Zitat vom heiligen Vinzenz von Paul: ‚Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg‘ ist es mir besonders wichtig, einen gemeinsamen Weg mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Bewohnerinnen und Bewohnern im Haus St. Vinzenz zu gestalten. Ich freue mich im Allgemeinen auf meine neue Tätigkeit als Pflegedienstleitung. Jeder Tag bringt neue und spannende Aufgaben und Herausforderungen mit sich.“

„Für die neue Aufgabe und Funktion der Pflegedienstleitung wünsche ich Frau Schweitzer Anna viel Kraft und Freude für eine vertrauensvolle und herzliche Zusammenarbeit mit allen Partnern. Sie ist gemeinsam mit der Heimleitung und Geschäftsführung die wichtigste Säule des Hauses. Möge ihr Tun vom vinzentinischen Geist erfüllt sein, und zum Wohle und Segen für alle im Haus St. Vinzenz werden“, bedankt sich die ehemalige Pflegedienstleitung Margarete Plank.