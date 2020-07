Einen neuen Kinderspielplatz hat die Gemeinde kürzlich im Ortsteil Unterkohlstätten seiner Bestimmung übergeben können.

UNTERKOHLSTÄTTEN. Der neue Spiel- und Begegnungsort ist mit unterschiedlichen Geräten bestückt und bietet damit abwechslungsreiche Erlebnisse. So kann man sich auf den Recks und auf der Rutsche austoben, auf der Strickleiter sein Geschick testen und anschließend in der großen Nestschaukel chillen. In der neu eingefassten Sandkiste können unsere Kleinen Sandburgen bauen, Straßen oder Tunnel anlegen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Mit den Kids und ihren Eltern freute sich auch Bürgermeister Christian Pinzker, der die Errichtungskosten für den Kinderspielplatz mit 5.000 Euro bezifferte.