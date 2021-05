Am Freitag, den 28. Mai, wurde am ÖAMTC Verkehrsübungsplatz der neue mobile Kreisverkehr präsentiert.



PINKAFELD. Die Abschlussarbeit der drei Fachschulabsolventen der Bautechnik Georg Braunschmidt, Oliver Schiller und Phillip Gerger wurde am Freitag an den Auftraggeber ÖAMTC Zweigverein Pinkafeld-Obmann Eduard Latschenberger übergeben. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Obmann, der sich sehr bei den Absolventen für die Arbeit bedankt: „Der alte Übungsparkour war nichtmehr zeitgemäß. Nun haben Schulen wieder die Möglichkeit, gegen Anmeldung, gratis Verkehrsübungen durchzuführen. Fahrräder sind in allen Größen vorhanden.“

Projektdarstellung

Darauf folgte eine Rede von Bürgermeister und 3. Landtagspräsident Kurt Maczek und die Projektdarstellung durch Direktor Wilfried Lercher. „Junge Menschen haben für andere junge Menschen etwas Gutes getan. Die Vorfertigung des Kreisverkehrs erfolgte in der Zimmerei des HTL-Bauhofs, dabei kamen verschiedene Maschinen zum Einsatz. In 280 Arbeitsstunden planten und bauten die Absolventen den ganzen Kreisverkehr. Anfang Mai wurde dieser dann auf dem Fahrrad-Übungsparkour des ÖAMTC Zweigvereins Pinkafeld montiert“, erklärt der Direktor. Betreut wurde die Arbeit von Bauhoflehrer Dietmar Wanitsch.

Als Dankeschön für das gelungene Projekt erhielt die Schule ein Präsent.

Foto: Bettina Homonnai

hochgeladen von Bettina Homonnai

Kooperationsprojekt zwischen ÖAMTC und HTBL

Beim Projekt handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem ÖAMTC Zweigverein Pinkafeld und der HTBL Pinkafeld. Der mobile Kreisverkehr ist ein wichtiger Beitrag für die regionale Verkehrssicherheit. Ein großes Ziel ist die Sicherheit und der Schutz für die jüngsten Verkehrsteilnehmer, den sie durch Verkehrsübungen am Parkour erlernen können.