Die Ortsstelle des Roten Kreuzes in Schandorf hat eine neue Leitung: Sarah Milisits übernimmt diese ehrenamtliche Funktion.

SCHANDORF. Am Donnerstag, 9. Juli 2020, überreichten Bürgermeister Werner Gabriel und Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Rudolf Luipersbeck die Ernennungsurkunde zur Ortsstellenleiterin an Sarah Milisits. Die aktive Helferin ist keine Unbekannte im Roten Kreuz: Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich als Sanitäterin und Bezirksfreiwilligenkoordinatorin. Künftig wird sie sich um die Rotkreuzanliegen in der Gemeinde Schandorf kümmern und wird auch als aktive First Responderin tätig sein.

„Es freut mich immer sehr, wenn es junge Menschen gibt, die sich an der Basis des Roten Kreuzes – also direkt in den Gemeinden – einbringen wollen. Sarah Milisits ist bereits jetzt eine verdiente freiwillige Mitarbeiterin, und ich bin mir sicher, dass sie sich auch in ihrer neuen Funktion als Ortsstellenleiterin in Schandorf verdient machen wird“, hält Luipersbeck fest.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Gemeinde Schandorf und das Rote Kreuz arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich zusammen. In einem ausführlichen Gespräch mit Bürgermeister Werner Gabriel und Amtsleiter Manuel Kolonovits informierte Luipersbeck über die Leistungen des Roten Kreuzes und auch über den geplanten Neubau der Bezirksstelle Oberwart. „Ich freue mich sehr, dass meine Bitte um Unterstützung seitens der Gemeinde Schandorf positiv aufgenommen wurde“, so Luipersbeck.

Erfreut konnte während des Gesprächs auch festgestellt werden, dass mit Martin Herics ein junger Schandorfer seit dem Vorjahr den Zivildienst beim Roten Kreuz in Oberwart abgeleistet hat und nunmehr nach dessen Beendigung auch weiterhin als ehrenamtlicher Rettungssanitäter dem Roten Kreuz treu bleiben wird.