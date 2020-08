Um die Wirtschafts- und Tourismusbetriebe in Bad Tatzmannsdorf unter die Arme greifen zu können, erhält jeder Bewohner einen Tatz-Taler in der Höhe von 20 Euro als Geschenk. "Durch das Einlösen der Tatz-Taler-Gutscheine unterstützen wir die Betriebe. Das ist in der aktuellen Situation ein guter Schritt", meint Bürgermeister Gert Polster. Die Tatz-Taler können in über 65 Betrieben im Ort eingelöst werden.