Eine emotionelle Woche war es für den Bezirk in vielerlei Weise. Mit Dietmar Lindau verabschiedete sich nach 35 Jahren mit einer bewegenden Feier mit vielen Freunden der langjährige Tourismusdirektor von der Bühne. Etliche meinten, man kann sich Bad Tatzmannsdorf ohne Dietmar gar nicht vorstellen - immerhin prägte er Jahrzehnte mit Events von der "Nacht der Ballone" bis zum "Schmatz in Tatz". Auch für ihn heißt es "The Show must go on" - wo er diese auch immer zeigt - und ohne ihn wird diese auch in Tatzmannsdorf nunmehr weitergehen.

Gleichsam zeigte dies auch die MSDC, deren Show ein großes Highlight in einem von Absagen geprägten Corona-Jahr darstellt. Statt die 50. Inform Oberwart zu feiern, freut man sich schon über kleine Veranstaltungen mit kleinen und großen Stars. Und das sind die MSDC-Mitglieder jedenfalls. Sie zeigen eine tolle Show mit viel Herz und auch das ist jedes Mal spürbar. Genau das ist es auch, was aktuell notwendig ist, um die schwierige Zeit vor allem in den kommenden Wochen zu meistern - Herz, Hirn und eine Portion Humor mit Abstand ... damit die Show trotz Corona auch weitergeht.