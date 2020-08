Viele Projekte werden in der Gemeinde Wiesfleck gerade umgesetzt und geplant.

WIESFLECK. Ein neuer Kindergarten wird in Wiesfleck gebaut. Das neue Gebäude dient nicht nur als Kindergarten, sondern auch als Veranstaltungsfoyer. Vereine können den Kindergarten für Veranstaltungen mitbenutzen. Im Herbst 2021 erfolgt die Inbetriebnahme. Momentan besuchen 50 Kinder den Kindergarten, mit dem neuen Gebäude werden es 60-65 Kinder. „Der Bau des Kindergartens läuft nach Plan. Durch Corona haben wir nur einen Monat verloren. Das Gebäude hat eine Fläche von 250m² und wird als multifunktionales Gebäude dienen. Es kann von Vereinen für Veranstaltungen mitgenutzt werden“, so Bürgermeister Christoph Krutzler. Insgesamt werden 3 Millionen Euro in den Bau investiert.

Erweiterung des Bushaltestellenortsnetzes



Weiters werden zwei neue Brücken entlang der Oberen Hauptstraße gebaut. Diese sollen das Bushaltestellenortsnetz erweitern, da eine zusätzliche Haltestelle hinzukommt. Zurzeit errichtet auch die OSG Wohnungen in Wiesfleck. Insgesamt werden sechs neue Wohneinheiten gebaut.

Zukünftige Projekte



In den nächsten 2-3 Jahren soll ein Geh- und Radweg zwischen Wiesfleck und Schreibersdorf errichtet werden. „Da dort viele Menschen spazieren gehen und Rad fahren und die Straße dort sehr kurvig ist, soll ein Geh- und Radweg gebaut werden. Für dieses Projekt gibt es schon einen eigenen Ausschuss“, erklärt Bürgermeister Christoph Krutzler.

Einige kleinere Projekte müssen aufgrund von Corona pausieren. "Im Herbst wird die finanzielle Lage neu beurteilt und dann wird geschaut, welche Projekte noch umgesetzt werden können. Hier handelt es sich nur um kleinere Projekte, also ist es nicht so tragisch. Das heurige Jahr ist anders, daran müssen wir uns anpassen. Die Bevölkerung hat es aber sehr gut aufgenommen", meint Christoph Krutzler.