OBERWART. Wie jedes Jahr verteilte der Arbö Burgenland auch heuer wieder Warnwesten an die Schulanfänger in den Volksschulen, um deren Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu verbessern und somit gerade im Herbst die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Am Montagvormittag überbrachten Heinz Frank (Arbö Burgenland), NR Christian Drobits und SPÖ Oberwart-Obmann Michael Leitgeb die neuen Warnwesten an die Taferlklassler der Volksschule Oberwart.

LR Leonhard Schneemann, Bgm. Christian Pinzker und Arbö-Präs. Peter Rezar überbrachten Warnwesten an die Erstklässler der VS Unterkohlstätten und Holzschlag.