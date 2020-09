Mehr Speed gibt es bald für die Gemeinde Unterkohlstätten.

UNTERKOHLSTÄTTEN. Der Telekom-Betreiber A1 wird das Breitband-Internet in der Gemeinde Unterkohlstätten in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Bereits im kommenden Jahr sollen die Arbeiten in den Ortsteilen Oberkohlstätten und Holzschlag durchgeführt und auch abgeschlossen werden. Im Ortsteil Unterkohlstätten sind die Voraussetzungen für schnelles Internet bereits geschaffen.

Durch den weiteren Ausbau erhalten rund 300 Haushalte pfeilschnelles Internet von bis zu 150 Mbit/Sekunde. Der Breitbandausbau ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Das Ziel ist es, alle Haushalte der Gemeinde Unterkohlstätten mit Breitband-Technologie zu versorgen.

Planungen für Günseck

Auch für den Bereich Günseck gibt es bereits entsprechende Planungen für den Ausbau durch A1.

“Unsere Kunden nutzen immer häufiger Heimarbeit und Streamingservices zur Übertragung von TV, Filmen oder Musik. Diese anspruchsvollen Dienste erfordern eine Erweiterung unserer Übertragungsnetze”, so Markus Halb (A1 Breitbandbeauftragter Bgld.).

"Neben den Vorteilen für die Bewohner steigert der Glasfaserausbau die Attraktivität der Gemeinde als Wirtschaftsstandort", freut sich Bürgermeister Christian Pinzker.