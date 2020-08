Aktuell (8.8.2020/14 Uhr) sind 1.386 Menschen in Österreich am Coronavirus erkrankt.

Seit Beginn der Pandemie sind 21.905 Österreicher/innen positiv auf das Coronavirus getestet worden!

Aktuelle Fälle nach Bundesland



Wien - 679 Fälle

Oberösterreich - 226 Fälle

Niederösterreich - 188 Fälle

Steiermark - 80 Fälle

Salzburg - 73 Fälle

Tirol - 59 Fälle

Kärnten - 34 Fälle

Burgenland - 27 Fälle

Voralberg - 20 Fälle

721 Todesfälle wurden bisher gemeldet, welche in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Jedoch 710 der Todesfälle sind gemäß des EpiG bestätigt!

19.812 der bestätigten Fälle sind nun wieder vom Coronavirus genesen.

120 Fälle sind aktuell in stationärer Behandlung. Die meisten (47 Fälle) sind in Wien zu verzeichnen.

24 Fälle werden zur Zeit in intensivmedizinischer Behandlung betreut. Hier verzeichnet auch wieder Wien die meisten Fälle bei der Intensivmedizinischen Behandlung mit 10 Fällen!