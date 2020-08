OBERWART. Wenn es nach den Grünen geht soll Oberwart nach Eisenstadt und Mattersburg ebenfalls einen Stadtbus erhalten. "Wir möchten den Oberwarterinnen und Oberwartern die Möglichkeit geben, auch ohne eigenes Auto mobil zu sein. Die Vorteile liegen auf der Hand. Alle, die jetzt für Einkäufe oder Behördenwege selbst kurze Wege mit dem Auto fahren müssen, können diesen Stadtbus nutzen", weiß der Grüne Landtagsabgeordnete und Bezirkssprecher Wolfgang Spitzmüller.

Senkung des Verkehrsaufkommnen

Daher werden die Grünen in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Antrag einbringen, der ein Mobilitätskonzept fordert, mit Augenmerk auf Elektroantrieb. "Der Stadtbus wäre ein wesentlicher Beitrag um das hohe Verkehrsaufkommen mitten durch die Stadt zu senken", so die Grüne Ersatz-Gemeinderätin Dagmar Frühwirth-Sulzer. "Wenn schon die Einkaufsstruktur immer mehr an den Ortsrand verlegt wird, dann wäre es mehr als sinnvoll, wenn diese mit dem Stadtbus erreicht werden können", ergänzt Frühwirth-Sulzer weiter.