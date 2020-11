Entrepreneurial Spirit an der HBLA Oberwart – auch oder gerade in Zeiten von Distance Learning!

Am diesjährigen Entrepreneurship Summit nahmen 77 Schüler_innen der HBLA Oberwart teil. Abgehalten wurde dieser online. Inspirierende Talks und Workshops boten die Möglichkeit, über Megatrends, unternehmerisches Handeln und Denken, Nachhaltigkeit, aber auch den Zusammenhang zwischen Gesundheits-, Wirtschafts- und Klimakrise zu reflektieren und zu diskutieren. Hochkarätige Sprecher_innen, aber auch junge, erfolgreiche Start-up-Gründer_innen motivierten die Lernenden, ihren Idealen und Träumen zu folgen und gemeinsam an einer guten Zukunft zu arbeiten. Mit dem richtigen entrepreneurial Spirit, der an der HBLA Oberwart eines der wesentlichen Ausbildungsziele ist, sind die Schüler_innen bestens gerüstet, um die großen Herausforderungen der Gesellschaft voller Elan und Unternehmergeist in Angriff zu nehmen. Gerade in Zeiten von Distance Learning war dieser Tag – natürlich dank der perfekten Kenntnisse im Umgang mit den digitalen Medien - eine gelungene Inspiration und Abwechslung vom Schulalltag und bot die einmalige Chance, innerhalb weniger Stunden Sprecher_innen aus den unterschiedlichsten Ländern zu hören und mit diesen auch in Kontakt zu treten.