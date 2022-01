PINKAFELD. Beim Finale des Energy Globe Austria wurden am 20. Oktober 2021 die besten Umweltprojekte in sieben Kategorien ausgezeichnet. In der Kategorie Jugend gewann die HTL Pinkafeld mit dem System „Green Oasis“ der drei Gebäudetechnik-Schüler Amelie Haas, Eva Kapfenberger und Valentin Gletthofer den ersten Preis gemeinsam mit der Universität Klagenfurt!

Insgesamt nahmen im heurigen Jahr knapp 300 Umweltprojekte teil. Nach der Eröffnung durch Bundespräsident Van der Bellen wurden in der webbasierten Veranstaltung die Nominierten in den Kategorien vorgestellt und von den Laudatoren ausgezeichnet.

Gebäudetechnik-Umweltprojekt „Green Oasis“ gewinnt in der Kategorie Jugend den ersten Preis



Das Umweltprojekt „Green Oasis“ dient zur Luftbefeuchtung und Luftreinigung von Räumen. Es hilft die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden und die Lebensqualität zu steigern, da bei einer Luftfeuchtigkeit im Bereich von 40-60% die Übertragung von Viren erschwert wird. Zudem stellt Moos einen Filter dar, indem es sogar Feinstaub verstoffwechseln und somit eine Verbesserung der Luftqualität erzielen kann.

Ebenfalls mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde in der Kategorie Jugend die Universität Klagenfurt, die mit „Climate change games“ dem globalen Klimawandel spielerisch begegnen.

Den Preis entgegennehmen konnten die drei Gebäudetechnik-Schüler des fünften Jahrgangs 5BHGT nur virtuell, eine reale Übergabe des Siegerpokals ist geplant. Besonders positiv hob die Projektbetreuerin Prof. Barbara Rehling die unkomplizierte Zusammenarbeit und große Hilfsbereitschaft einiger Fachpraxis-Lehrer der Abteilungen Bautechnik und Gebäudetechnik hervor, die mit Rat und Tat zu Hilfe standen, und bedankte sich dafür sehr herzlich.