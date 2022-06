Klimaprojekt der HLW Pinkafeld

Eine ganze Woche lang widmeten sich unsere Schüler*innen der ersten Klassen der HLW Pinkafeld dem Thema Klimawandel. Die Brisanz des Themas wurde dabei aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.

Schon im Vorfeld wurden im Schulgarten selbst gezüchtete Beerensträucher gepflanzt, um die Schüler*innen auf das Thema aufmerksam zu machen. Auch ein COOL- Tag der 1. Klassen stand unter dem Motto Klimawandel.

Im Rahmen einer Exkursion wanderten die Teilnehmer*innen „auf den Spuren des Klimas durch Graz“. Sie erfuhren dabei wichtige Details und lernten verschiedene Methoden kennen, um dem Klimawandel entgegenzusteuern, wie zum Beispiel die Einsparung von Rohstoffen durch Re- und Upcycling und die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels im städtischen Raum. Verschiedene nachhaltige bzw. klimafreundliche Modelle wurden vorgestellt und nachhaltige Unternehmen wurden von den Schüler*innen eigenständig erkundet.

Ein weiterer Projekttag war den Ursachen und Folgen des Klimawandels und der Klimagerechtigkeit gewidmet. Ein Referent der Universität Graz bot viel Hintergrundwissen zum Thema und erarbeitete mit den Teilnehmer*innen wesentliche Aspekte der Problematik sowie kreative Lösungsansätze.

Natürlich besuchten die Schüler*innen auch nachhaltige Unternehmen in Pinkafeld. Im Weltladen erfuhren sie interessante Details über den fairen Handel, die nachhaltige Kaffeeproduktion und die Herausforderungen, die für den Fairen Handel durch den Klimawandel entstehen. Danach wurde im vegan – vegetarischen Lokal Dein’s gefrühstückt und mit der Inhaberin der Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Klimawandel erörtert.

Zum Thema nachhaltige Ernährung bereiteten die Teilnehmer*innen im Rahmen des Koch- und Servierunterrichts Gerichte aus regionalen, saisonalen und fair gehandelten Produkten zu und verspeisten sie genüsslich.

Nach all den spannenden Erfahrungen wurden Konzepte erarbeitet, wie Klimaschutz an unserer Schule weiter umgesetzt werden kann. Die „Klimaexpert*innen“ stellten den anderen Teilnehmer*innen ihre kreativen Ideen vor und deponierten ihre Anregungen in der Schule.

Über alle Aktivitäten der Klimaschutz-Projektwoche wurden abschließend von den Schüler*innen mit viel Enthusiasmus Portfolios erstellt, die das Interesse und die Begeisterung an diesem Projekt widerspiegeln.