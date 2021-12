Modeschule Oberwart – „Die Ordnung jubelt“ – Taschenprojekt der Modeschule Oberwart in Kooperation mit dem Sterntalerhof

Eine Tasche für einen guten Zweck… für den Alltag … für Krimskrams… zum Weggehen… für Sie. Wie auch schon in den Schuljahren davor unterstützten die Schüler*innen des 1. Jahrganges in Form eines Taschenprojektes den Sterntalerhof. So entstanden im Unterrichtsgegenstand Fertigungsverfahren und Verarbeitungstechnik moderne, aber praktische kleine Taschen mit einer limitierten Auflage von 50 Stück, welche ab sofort über den Sterntalerhof online vertrieben werden. Die Schnitte der Taschen wurden von den Schülerinnen entwickelt, die Teile zugeschnitten und mit viel Freude im Team gefertigt. Neben den Modeschülerinnen unterstützt auch Frau Ulreich von Ritas Eck aus Pinkafeld dieses tolle Projekt mit der Bereitstellung der dafür benötigten Zipps. Auch Sie können dieses Projekt mit dem Erwerb einer unserer tollen Taschen unterstützen und dadurch den Kindern und ihren Familien helfen.