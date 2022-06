RECHNITZ. Am 11. 06. 2022 haben die ersten sieben der Schüler vom Nakano Takeko Rechnitz die Prüfung für den 9. Kyû (Weißgurt) in Riedlingsdorf erfolgreich abgeschlossen. Nach 5 Monaten anstrengendem Karatetraining, vielen Lehrgängen und Abendtrainings mit verschiedenen Trainern haben sie bis zum ersehnten Tag der Prüfung durchgehalten.

Vor der eigentlichen Prüfung standen noch 3 Stunden Training am Programm, diese wurden ebenfalls erfolgreich ausgeführt. "Jetzt gehen sie mit dem Ziel voran fleißig für die nächste Prüfung zu trainieren. Ich bin sehr stolz auf meine Schüler*innen und gratuliere ihnen recht herzlich zu ihrem Erfolg. Ich freue mich auf viele Trainingsstunden, die wir mit Spaß und Ehrgeiz im Blick haben", so Obmann Christian Zambach.

"Nakano Takeko Rechnitz" startet mit Obmann Christian Zambach durch