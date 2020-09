Die Unger Steel Gunners Oberwart schafften einen Transfercoup der besonderen Art. Der MVP des Meisterteams von 2016, Quincy Diggs, kehrte nach Oberwart zurück.

OBERWART Die Unger Steel Gunners Oberwart gaben am Dienstag die Trennung von Neo-Spieler Alexandros Spyridonitis bekannt. Nach den ersten Trainingswochen und dem Testspiel gegen die Vienna D.C. Timberwolves kamen die Gunners zum Entschluss, den Vertrag des Point-Guards Alexandros Spyridonitis nicht über die vereinbarte Try-Out Phase hinaus zu verlängern.

"Wir bedanken uns bei Alexandros für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine persönliche Zukunft viel Erfolg und vor Allem Gesundheit! Wir stecken mitten in der Saisonvorbereitung, haben gleichzeitig noch einige Testspiele vor uns und möchten unserem Trainerteam daher relativ rasch die Möglichkeit geben, einen geeigneten Ersatz in das Team der Unger Steel Gunners zu integrieren", so Vorstandsmitglied Martin Pröll.

Quincy Diggs war MVP der Saison 2015/16, in der die Gunners ihren zweiten Österreichischen Meistertitel einfuhren.

Transfersensation am Mittwoch

Bereits am Mittwoch wurde der Neuzugang statt Spyridonitis vorgestellt und es ist einer in Oberwart mehr als nur bekannter Name - Quincy Diggs, MVP der Meistersaison 2016.

Nachdem es galt, einen kurzfristigen Ersatz auf den Guard-Positionen zu finden, wurde vom Scouting-Team der Gunners der Transfermarkt mit Hochdruck bearbeitet. Dabei gab es mehrere interessante Varianten, welche am Verhandlungstisch lagen und teilweise unterschriftsreif gewesen wären. Doch dann tat sich kurzfristig eine weitere Option auf, welche bis dahin völlig unvorhersehbar, ja keinesfalls realistisch schien.

Martin Pröll: "Quincy Diggs war am Transfermarkt frei, es wurde Kontakt aufgenommen und als Quincy sofort Interesse bekundet hat zu den Gunners zurückzukehren, wurden die Gespräche intensiviert."

"Als wir auf die Marktsituation von Quincy aufmerksam wurden, hatten wir noch wenig Hoffnung, ein Kaliber wie Quincy Diggs nach seinen letzten Basketball-Stationen zurück nach Oberwart holen zu können. Nachdem mir Quincy aber bereits bei der ersten Kontaktaufnahme signalisiert hat, dass er gerne wieder nach Oberwart zurückkehren würde, wurde mir langsam klar, dass wir von einer absoluten Sensation nicht so weit entfernt waren, wie ich dachte. Nachdem auch die Gespräche mit Unger Steel Gunners Präsident Thomas Linzer und unserem Head Coach Horst Leitner allesamt positiv waren, machte sich langsam positive Nervosität breit! Ich bin überglücklich, und da spreche ich für das gesamte Scouting-Team, dass es uns mit diesem Sensationstransfer gelungen ist, einen "2016er Gunner" aus der Meistersaison zurück nach Oberwart zu holen!", strahlt Pröll.

Blazevic operiert

Die Knie-Operation von Stefan Blazevic ist ebenso erfolgreich verlaufen! Gunners Teamarzt Martin Reschl berichtet: "Stefan habe ich gestern bereits erfolgreich operiert. Er hat ein neues Kreuzband bekommen. Es ist alles perfekt verlaufen und der Fokus ist schon voll auf die Rehabilitation gerichtet."