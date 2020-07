Der SC Wiesfleck hat drei Nachwuchsmannschaften und ein Mädchenteam.

WIESFLECK. Die Jugend ist die Zukunft des Vereines. Dieses Motto haben die Vereinsverantwortlichen des SC Wiesfleck verinnerlicht und vor drei Jahren mit einer intensiven Nachwuchsarbeit begonnen.

Mittlerweile spielen mehr als 45 Kinder in den Nachwuchsmannschaften (U8, U10, U11 und einer Mädchenmannschaft). Besonders stolz ist der Nachwuchsleiter, Andreas Hochhold, dass heuer 19 Kinder des Nachwuchses am Trainingslager des TSV Hartberg teilnehmen.

Individuelle Fortschritte und Freundschaften

"Seit mittlerweile drei Jahren arbeiten wir intensiv mit dem Nachwuchs, es macht mich stolz, die individuellen Fortschritte der Spieler zu sehen. Doch nicht nur der fußballerische Erfolg im Nachwuchs bestätigt unseren eingeschlagenen Weg, es ist sehr schön zu sehen, wie Freundschaften innerhalb der Mannschaft entstehen und welchen Zusammenhalt die Kinder untereinander haben", fasst der Nachwuchsleiter, Andreas Hochhold, zusammen. "

"Die Trainer unserer Nachwuchsmannschaften leisten hervorragende Arbeit, ein großes Dankeschön an die Trainer für ihr ehrenamtliches Engagement", so der Obmann des SC Wiesfleck, Christoph Lehner. Das nächste Nachwuchsmatch findet am 8. August um 15 Uhr vor dem Cupmatch der Kampfmannschaft gegen Jabing statt.