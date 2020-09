Die SV Klöcher Bau Oberwart drehte Spiel gegen Siegendorf in Unterzahl. Am Ende fehlte zur Sensation nur wenig.

OBERWART. Der große Titel-Favorit ASV Siegendorf gastierte Freitagabend im Informstadion vor gut 300 Fans. Gespickt mit Ex-Bundesliga-Profis wie Andreas Dober, Christopher Drazan und Philipp Prosenik gingen die Gäste nach 12 Minuten durch Prosenik in Führung. Oberwart agierte verunsichert, verhinderte aber einen höheren Rückstand - erst in Minute 41 der erste wirkliche Torschuss aufs gegnerische Gehäuse. In der Nachspielzeit folgte der nächste Dämpfer für die SVO, denn Philip Penzinger wird nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz geschickt.

Nach Seitenwechsel jubeln die Gäste über das 0:2, das jedoch als unglückliches Eigentor von Bernd Kager nach einem abgefälschten Freistoß gewertet wird (52.). Doch dann kommt die stärkste Phase der Oberwarter. In Unterzahl trifft Christopher Feiner mit einem flachen Schuss zum 1:2 (54.). Paulo Heimo Jani lässt gleich vier Verteidiger "alt aussehen" und bezwingt Raphael Renger zum mittlerweile verdienten Ausgleich (60.). Feiner legt neun Minuten später noch einen drauf und bringt per Kopf die "Zach-Zehn" in Führung. Drei Minuten später gleicht Prosenik allerdings wieder aus. Dann haben die Oberwarter zweimal Aluminium-Glück, ehe Dragan Markic doch noch den Siegtreffer für die Siegendorfer einnetzt (81.). Die Schlussoffensive der Heimischen bleibt unbelohnt.

Peter Lehner (SVO-Sportkordinator): "Die Mannschaft hat großartige Moral bewiesen. Leider war die erste Halbzeit von vielen Fehlern und von Nervosität geprägt, hätten die Jungs von Beginn an so gespielt, wie nach der Pause, dann wäre Siegendorf nie als Sieger vom Platz gegangen."

Remis und Niederlage

Kohfidisch holte im Süd-Derby in Güssing ein 1:1-Remis. Roman Rasser brachte Güssing in Führung (6.), Julian Binder schaffte für Kohfidisch den Ausgleich (67.). Markt Allhau kassierte beim neuen Tabellenführer Deutschkreutz eine 0:2-Auswärtsniederlage. Pinkafeld empfängt Sonntagvormittag St. Margarethen.