In der 1. Runde des BFV-Cups setzten sich die Favoriten durch, auch wenn sich einige schwer taten. Aus dem Bezirk Oberwart sind fünf Teams eine Runde weiter.

BEZIRK OBERWART. Die erste Runde im BFV-Cup brachte einige enge Spiele und fast mehrere Sensationen, doch schließlich setzten sich die Favoriten weitgehend knapp und mit viel Glück durch.

Insgesamt fünf Bezirks-Teams haben es in die zweite Runde geschafft. Es sind dies die Burgenlandliga-Vereine Pinkafeld, Kohfidisch und Oberwart, sowie Jabing und Schlaining aus der 2. Liga Süd. Die zweite Runde wird bereits diese Woche gespielt.

Sensationen knapp verpasst

Am Freitagabend scheiterte der SV Großpetersdorf unglücklich mit 0:1 an Horitschon. Zwei strittige Elferszenen, die ungeahndet blieben, sorgten für Unmut bei den Großpetersdorfern. Die Entscheidung fiel durch einen Handselfmeter durch Frech (79.).

Kohfidisch mühte sich nach einem frühen 1:0-Rückstand in Jennersdorf zu einem knappen 2:1-Sieg ab. Die Tore für Kohfidisch erzielten Thomas Polzer (47.) und Julian Binder (85.), für Jennersdorf traf Markus Pimel (12.).

Am Samstag stand in einigen Partien ebenso eine Sensation im Raum. Hannersdorf hielt lange gegen Oberwart ein 1:1, ehe die Gäste doch im Finish drei Tore drauflegten. Mann des Spiels war Christopher Feiner, der drei Treffer erzielte (8.,72.,75.). Nico Binder gelang der Schlusspunkt (89.), Tomislav Coric der Ausgleich für Hannersdorf (10.).

Souverän setzte sich hingegen Pinkafeld mit einem 7:0 in Mühlgraben durch. Loipersdorf-Kitzladen hielt gegen Stegersbach lange dagegen und ging sogar zweimal durch Hannes Ritter (9.) und Manuel Glatz (53.) in Führung, doch am Ende setzte sich Stegersbach in der Nachspielzeit doch durch. Adam Balla und Christoph Kienzl trafen zum 2:3 (92.) bzw. 2:4 (94.). Zuvor hatten Dzenan Serifi (19.) und Markus Trummer (79.) zweimal ausgleichen können.

Zweimal Elfmeterschießen

Besonders eng wurde es in Wiesfleck und Unterschützen. Wiesfleck (2. Klasse Süd A) ging gegen den Zweitligisten Jabing durch Patrick Siman in Führung (22.), Benjamin Bogad gelang der Ausgleich (37.9. Nach Seitenwechsel ließ Stefan Hettlinger (53.) Wiesfleck lange von der Sensation träumen, ehe Adam Schreiner Jabing mit dem 2:2 kurz vor Schluss (89.) noch ins Elfmeterschießen rettete. Dieses ging hauchdünn mit 5:4 an die Gäste.

Noch näher an der großen Sensation stand der SK Unterschützen (1. Klasse Süd) gegen Burgenlandligaverein Ritzing. Quasi mit dem Pausenpfiff gingen die Gäste zwar durch Valentino Lukic 1:0 in Führung (45.), doch nach Seitenwechsel drehten Marco Helmig (54.), Patrik Horvath (58.) und Lukas Ulreich (62.) binnen acht Minuten das Match. Das kleine Fußballmärchen wurde aber von Mohamed Khalil noch zunichte gemacht. Zunächst erzielte dieser den Anschlusstreffer (78.), in der Nachspielzeit auch noch den Ausgleich (91.). Im Elfmeterschießen hatte Ritzing mit 5:4 das bessere Ende.

Die Ergebnisse Süd



Freitag, 7. August: Großpetersdorf - Horitschon 0:1 (0:0), Jennersdorf - Kohfidisch 1:2 (1:0)

0:1 (0:0), Jennersdorf - 1:2 (1:0) Samstag, 8. August: Mühlgraben - Pinkafeld/G. 0:7 (0:4), Hannersdorf - Oberwart/R. 1:4 (1:1), Unterschützen - Ritzing 3:3 (0:1) - nE. 4:5, Wiesfleck - Jabing 2:2 (1:1) - nE. 4:5, Wallendorf/Mogersdorf - Eberau 0:4 (0:3), Bad Tatzmannsdorf - St. Michael 2:4 (0:2), Rohrbrunn - Schlaining 1:7 (0:3), Tobaj - Markt Neuhodis 5:1 (0:0), Loipersdorf-Kitzladen - Stegersbach 2:4 (1:1), Heiligenkreuz - Edelserpentin 4:1 (3:0).

2. Runde - Süd

folgt