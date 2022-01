Die Oberdorferin Tina Hetfleisch siegte auch beim Cross-Bewerb in St. Jakob i. Walde.

OBERDORF. Auch beim Cross-Bewerb in St. Jakob im Walde war die Oberdorferin Tina Hetfleisch (USC Pinkafeld) in ihrer Altersklasse Schüler 16 nicht zu bezwingen. In 53,68 (beste Gesamtzeit) deklassierte sie die Zweitplatzierte Eva Ochabauer (USV St. Jakob/W.) um 2,76 Sekunden. Platz 3 ging an Viktoria Taus (Skiunion Strallegg) mit einem Rückstand von 3,08 Sekunden.

Im Technikbewerb war Tina Hetfleisch in beiden Durchgängen die Schnellste und holte auch dort den Tagessieg vor Ochabauer und Verena Ertl.