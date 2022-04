Mit einem klaren 87:73 gegen Leader BC Vienna fixieren die Unger Steel Gunners Oberwart den 3. Platz in der Platzierungsrunde.

OBERWART. Am Karsamstag sollte nach der Niederlage in St. Pölten nun gegen den Tabellenführer BC Vienna ein Ostergeschenk ins Netz bzw. Nest. Zwar starteten die Gäste aus Wien besser ins Spiel, doch dieses blieb zunächst ausgeglichen. Eine Schwächephase der Gunners nutzten die mit Stars gespickten Wiener zu einer +7-Führung. Oberwart vermochte den Rückstand aber bis zur Sirene auf 15:19 zu reduzieren.

Das zweite Viertel gehörte den Gunners. Ein furioser "Neubeginn" sorgte für eine 22:19-Führung binnen 90 Sekunden. Die Wiener schonen einige ihrer Stars und auch bei den Gunners bekommen die Youngsters viel Spielzeit. Die Gunners bauen die Führung weiter aus, doch im Finish legen die Naglic-Jungs wieder an Tempo zu und kommen auf sechs Punkte heran (40:34).

Fulminantes drittes Viertel entscheidend

Im dritten Abschnitt geben die Gunners ordentlich Gas. Das "B-Team" vom Tabellenführer wirkt konzeptlos und Oberwart baut den Vorsprung deutlich aus. Howard trifft zum 64:44, ehe die Wiener noch zwei Punkte einfahren.

Im Schlussviertel steigert Knessl auf +22, ehe auch bei Oberwart einige Fehler passieren. Die Wiener betreiben noch etwas Ergebniskosmetik, am klaren 87:73-Sieg für Oberwart ändert sich nichts mehr. Damit fixierten die Gunners Platz 3, auch das Nachtragsmatch aus dem Grunddurchgang findet nun nicht mehr statt.

Werfer Gunners: Poljak 17, Rickman 16, Creammer 10, Cashaw 10, Howard 9, Patekar 7, Knessl 5, Köppel 5, Abou-Ahmed 4, Käferle 2, Chatzinikolas 2;

Für die Gunners gab es wieder Grund zum Jubeln.

Stimmen zum Spiel



Balazs Tako (Assitent Coach Gunners): „Was wir heute gezeigt haben, ist nicht okay. Wir haben zwar gewonnen, aber das ist das einzige Positive, das wir gemacht haben. Wir haben viel zu tun.“

Florian Köppel (Spieler Gunners): „Es war ein schweres Spiel, wir haben nicht unseren Gunners-Basketball gespielt. Wir haben uns sehr angepasst an sie, aber wir müssen jetzt weitertun und uns auf die Play-offs vorbereiten.





Aramis Naglic (Coach Vienna): „Gratulation an Oberwart zum Sieg! Wir haben unsere Spieler geschont, da jetzt Play-off-Zeit ist und wir keine Verletzungen riskieren wollten. Aber ich denke, es war ein faires Spiel mit den Bankspielern, mehr gibt es nicht zu sagen.“

Gut lachen hatten auch Helmut und Christina Poller mit Karl Volcsics.

Oberwart nun gegen Kapfenberg

Damit stehen die Viertelfinalpaarungen im Playoff fest. Die Unger Steel Gunners Oberwart treffen als Dritter auf den Sechsten Kapfenberg Bulls und haben dabei auch Heimvorteil.

Damit spielen die Gunners am 24. April das erste Match zuhause gegen die Bulls. Die weiteren Spiele finden am 28. und 30. April (Heimspiel), sowie 3. und 6. Mai statt.

Die weiteren Viertelfinalspiele lauten BC Vienna - Traiskirchen Lions, Swans Gmunden - Flyers Wels und UBSC Graz - St. Pölten.