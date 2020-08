UNTERSCHÜTZEN (ps). Keiner der 200 Zuschauer witterte zwischen Unterschützen (1. Klasse Süd) und dem Landesligisten SC Ritzing eine Cupsensation - aber in der 90+2. Spielminute war sie zum Greifen nah. Schließlich rettete das Last Minute Tor (90+3) von Necdet Yörük den SC Ritzing ins Elfmeterschießen.

Die "Dampfkessel-Arena Unterschützen" wurde ihrem Namen gerecht. Ein schwüler Fußballnachmittag sollte zu einem heißen Cupschlager bereits in der 1. Runde werden. Der Ex-Austrianer Joe (Josef) Furtner hat seine Mannschaft auf die kommende Fußball-Meisterschaft der Burgenlandliga gut vorbereitet. Im Cupspiel zeigte sich Ritzing gegen Unterschützen von Beginn an optisch feldüberlegen, lässt Ball und Gegner im Mittelfeld gut laufen, war aber im Strafraum jedoch nicht zwingend genug um die vorgetragenen Angriffe abzuschließen. Attila Gerencser organisierte die Abwehr der Heimmannschaft souverän und ließ David Witteveen und Mohamed Khalil, die beiden effektivsten Angreifer Ritzings, kaum eine Torchance.

Unterschützen, das Team von Trainer Joachim Schwarz, spielte sehr diszipliniert und vergab durch Adam Vittman (26.) die beste Chance in Halbzeit eins. Valentino Lukic machte es für Ritzing besser und schoss die Gäste noch vor der Pausemit 0:1 in Führung (45+2).

Unterschützen drehte auf

Patrik Horvath brachte Unterschützen mit 2:1 in Führung (57.)

"Im zweiten Spielabschnitt kommt der kräftemäßige Einbruch", meinte ein Zuschauer. Doch es kam anders. Unterschützen kämpfte beherzt weiter - während Ritzing auf ein Tor spielte - konterte die Schwarz-Truppe erfolgreich und drehte binnen sechs Minuten die Partie. Marco Helmig (55.), Patrik Horvath (57.) und Lukas Ulreich (61.) schlossen drei Konter erfolgreich zur 3:1 Führung ab. Joe Furtner wurde auf der Bank laut und dirigierte sein Team mit totalem Angriffsfußball Richtung Tor von Rene Wagner. Attila Gerencser zeigte sich mit seinen Abwehrspielern als wahres Bollwerk und hielt den Strafraum lange sauber. Mohamed Khalil, dem beste Ritzinger Angreifer, gelang nach einem Solo der Anschlusstreffer zum 2:3 (78.). Ritzing setzte sich nun in der Hälfte von Unterschützen fest und lancierte Angriff auf Angriff. Die Furtner-Elf wurde schließlich in letzter Minute (90+3.) belohnt und Necdet Yörük rollte das Leder zum 3:3 über die Linie.

das 3:3 in der 90+3 min das zu Elferschießen führte und Ritzing mit 5:4 gewann

Das Spiel musste im Elfmeterschießen entschieden werden. Auch hier war Ritzing vom Glück begünstig - ein Strafstoß rollte von der Innenstange knapp über die Torlinie. Ein mitreißendes Cup-Spiel zwischen Unterschützen und Ritzing zeigte schließlich nach einem 3:3 einen glücklichen, aber nicht unverdienten Sieger. Ritzing siegte im Elmeterschießen mit 5:4 und steigt in die 2. Cuprunde auf. Unterschützen hat sich in diesem Cupkrimi teuer verkauft und lieferte dem Landes-Ligsten Ritzing einen tollen Cupfight.