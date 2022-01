ÖSTERREICH. Das Österreichische Olympische Komitee schickt 104 Sportler zu den Olympischen Winterspielen nach China. Aus dem Burgenland werden mit Julia Dujmovits (Snowboard) und Miriam Ziegler (Eiskunstlauf) zwei Athletinnen am Start sein.

Zuletzt gab es in Pyeongchang 14 Medaillen, in Sotchi waren es 17. Die bislang meisten Medaillen gab es für Rot-Weiß-Rot 2006 in Turin mit 23 (9x Gold, 7x Silber, 7x Bronze), gefolgt von Albertville 1992, sowie Sotchi, Salt Lake City und Nagano mit je 17 Medaillen. Die schwächste Ausbeute war 1984 in Sarajewo mit gerade einer Bronzemedaille.

