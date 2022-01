OBERSCHÜTZEN. Die Wild Volleys Oberschützen setzten auch beim Auswärtsspiel beim TV Frohnleiten ihren Erfolgslauf im Jänner fort. Mit drei klaren Satz-Siegen (25:16, 25:17, 25:14) prolongierten sie ihre starke Form. Damit liegen die jungen Volleyballerinnen mit 26 Punkten auf Platz 4 in der Tabelle. Am Sonntag gab es noch das Spiel gegen SG ET 3.