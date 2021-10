GRAFENSCHACHEN. Bei einer Leser-Abstimmung des Gourmet-Magazins Falstaff wurde die Pizzeria Na-Nu in Grafenschachen zur beliebtesten Pizzeria des Burgenlandes gewählt. Der zweite Platz ging an die Pizzeria Fuith in Pinkafeld vor der Trattoria da Montefusco in Rudersdorf.

Laut Falstaff wurden österreichweit über 42.000 Stimmen abgegeben. Nach der Nominierungsphase wurden die zehn häufigsten Nennungen pro Bundesland in eine Auswahl gepackt. Dort stimmten dann 21,49 % für die Pizzeria Na-Nu. 20,31 % entfielen auf die Pizzeria Fuith.