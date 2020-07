Bei der diesjährigen burgenländischen Weinprämierung wurden 5 von 7 eingereichten Weine vom Weingut Horvath aus Rechnitz mit Gold ausgezeichnet.

RECHNITZ. 1.686 Proben wurden heuer zur Weinprämierung Burgenland eingereicht. Davon wurden 694 Weine mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Eine Besonderheit dieses Jahr waren die 72 Betriebe, die mit insgesamt 110 Weinen und Sekten im Finale der Weinprämierung – Best of Burgenland 2020 waren.

Darunter befand sich auch das Weingut Horvath aus Rechnitz, das es mit seinem Sauvignon Blanc bis ins Stechen um den Landesieg schaffte. Zusätzlich zum Sauvignon Blanc erhielten die Weißweine Welschriesling Samuel, Welschriesling Fuchsschweif, Weißburgunder und Chardonnay - alle aus dem Jahrgang 2019 - eine Auszeichnung in Gold.

Gelegenheit zur Verkostung gibt es schon dieses Wochenende im Sommerbuschenschank von 16. Juli bis 19. Juli bei Familie Horvath in Rechnitz.