Die Landjugend Österreich möchte möglichst viele Spenden für die Erfüllung von Herzenswünschen sammeln.



BADERSDORF. Im Rahmen des Projekts „Vernetztes Österreich“ wird gezeigt, wie stark die Landjugend in ganz Österreich ist. Einerseits werden in 9 Tagen alle 9 Bundesländer öffentlich bereist. Dabei wird aufgezeigt wie die öffentliche Verkehrsanbindung in den einzelnen Regionen ist.

Andererseits wird die gemeinsame Schaffenskraft dafür verwendet Spenden für Kinder und Jugendliche mit schwerer Krankheit oder Behinderung zu sammeln. Der erste Stopp des Projektes „Vernetztes Österreich“ war am Pfingstsonntag im Burgenland. Genauer gesagt in Badersdorf bei Aloisias Mehlspeiskuchl & Kaffeestub'n.

"Vernetztes Österreich"

Ende Mai startete die Landjugend das bundesländerübergreifende Projekt „Vernetztes Österreich“. Vom 23. bis 31. Mai 2021 sammelt dazu die motivierte Landjugend-Community anhand von Stickern im Wert von 5 Euro möglichst viele Spenden für einen guten Zweck. Hier bedanken wir uns bei den Orts- und Bezirksgruppen der Landjugend Burgenland für die vielen kreativen Aktionen und den eingesammelten Spenden.

Eine Gruppe der Landjugend Österreich sammelt die Spenden ein und beweist damit gleichzeitig, dass sie in nur neun Tagen Österreich mit Öffis durchqueren können. Interessierte Personen und Mitglieder erwartet einiges an Spaß und Vielfalt sowie die Reisenden spannende, ländertypische Aufgaben, die es in jedem Bundesland für sie zu lösen gilt. Die eingesammelten Spenden kommen der Stiftung Kindertraum zugute und helfen bei der Erfüllung von Herzenswünschen.

In der Backstube

Der erste Tag fand in Badersdorf bei Aloisias Mehlspeiskuchl statt. Die öffentliche Anreise war am Wochenende eine kleine Challenge, da es 7km vom eigentlichen Ziel mit den öffentlichen Verkehr Endstation hieß. Alternativen wurden aber schnell gefunden, und somit konnte die Aufgabe beginnen: Gemeinsam mit Aloisias Team wurden Kekse gebacken, getunkt und verziert, damit möglichst viele Spenden eingesammelt werden können.

„Die Landjugend Burgenland übernimmt mit ihren Veranstaltungen und Projekten eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und schafft Bewusstsein für den Ländlichen Raum. Im Rahmen des Projektes „Vernetztes Österreich“ können mit dem Spendenerlös von insgesamt 150 Kekspackungen viele Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen, die es im Leben nicht so einfach haben, erfüllt werden“, so Nikolaus Berlakovich, Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer.

Wir bedanken uns sehr herzlich für die vielen getätigten Bestellungen und Spenden. Außerdem bedanken wir uns bei Aloisias Mehlspeiskuchl & Kaffeestub'n für die zusätzlichen gespendeten Kekspackungen und beim Bürgermeister von Badersdorf, Daniel Ziniel und beim Präsidenten der Burgenländischen Landwirtschaftskammer Nikolaus Berlakovich für die Unterstützung", so Ramona Rutrecht, Bundesleiterin Landjugend Österreich.