Ausstellungseröffnung "Variationen in Farbe"

In dereröffnet der kukma seine nächste Gemeinschaftsausstellung unter dem Titel "Variationen in Farbe".Die Vielfalt der künstlerischen Arbeiten in diesem Verein wird diesmal präsentiert durch die Künstler*innen: Anton Dirnberger (Fotografien), Manfred Dörre (Arcylbilder in Spachteltechnik), Josef Grunwald (Grafiken), Ingrid Guggenberger (Acrylbilder/Mischtechnik), Erna Nachtnebel (Ölgemälde) Heidelinde Ritter (Mischtechniken) und Edith Wagner (Bauernmalerei).Die Vernissage am Freitag, den 9. Februar 2018 um 18:00 Uhr wird musikalisch begleitet durch die "Swinging Strings", das sind: Andrea Linzer (Violine), Wolfgang Keil (Gitarre), Günther Schalk (Gitarre) und Christof Deissl (Bass).Und natürlich laden die Künstler*innen anschließend zu einem kleinen Buffet.