Tag der offenen Tür an der NMS Oberschützen am

Die Neue Mittelschule Oberschützen präsentiert sich beim Informationstag interessierten Eltern und Schülern.

OBERSCHÜTZEN. Die Leitung und das LehrerInnenteam der Neuen Mittelschule Oberschützen laden am Samstag, 27. Jänner 2018, von 8.30 bis 12.00 Uhr zu einem Tag der offenen Tür an der Neuen Mittelschule Oberschützen ein. Zunächst gibt es ein buntes Showprogramm der Schüler.Während die Schulleiterin Elisabeth Schoditsch danach die Eltern über das vielfältige Angebot der NMS informiert, bietet man den „kleinen Gästen“ ein reichhaltiges Rahmenprogramm. Dieses erstreckt sich vom lustbetonten Turnen über das Arbeiten am Computer und einem gemeinsamen Basteln im Werkraum bis hin zur „Reise in die Welt der Physik“.

Anmeldung

Auf die Besucher wartet die Präsentation des vielfältigen Angebots der Schule.Aus organisatorischen Gründen werden interessierte SchülerInnen um telefonische Anmeldung unter 03353/7693 oder 0664/1492960 und um pünktliches Erscheinen gebeten.